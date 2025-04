EUA têm cenário quase inédito de dados econômicos sólidos com muitas incertezas, diz Goolsbee

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, disse na noite desta segunda-feira, 7, que os EUA estão em um "cenário quase inédito" em que os dados econômicos sólidos parecem positivos, mas muitas incertezas persistem com as tarifas.

Segundo ele, os formuladores de políticas do Fed tem ouvido as ansiedades dos americanos a respeito das tarifas anunciadas, o peso de contra-tarifas, interrupções de fornecimento e inflação alta.

"Uma retaliação tarifária significativa pode aumentar a inflação e uma guerra comercial global pode levar a uma mudança de comportamento do consumidor. Precisamos permitir que as obrigações dos EUA se desenvolvam no curto e no longo prazo", afirmou o dirigente em entrevista à CNN.

Ao ser perguntado sobre os recentes questionamentos de Donald Trump ao Fed, Goolsbee reiterou ser consenso que a autonomia dos bancos centrais é fundamental. Na semana passada, o republicano voltou a dizer que o BC americano precisa cortar a taxa de juros.