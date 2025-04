'The Guardian' noticia caso de juiz que falsificou identidade de nobre inglês

A história do juiz aposentado José Eduardo Franco dos Reis, que por 45 anos se apresentou como descendente da nobreza britânica sob a identidade falsa de Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wickfield, foi parar no influente jornal inglês The Guardian.

"Juiz brasileiro alegou ascendência inglesa e usou nome falso", diz o título da notícia. A reportagem afirma que o magistrado trocou o nome "bastante típico" de um país colonizado por Portugal pela "identidade distintamente britânica".

"Desde então, os brasileiros estão atônitos, tentando entender como um juiz conseguiu sustentar uma farsa tão elaborada por tanto tempo, especialmente com um nome tão incomum", segue o texto.

Como mostrou o Estadão, autoridades britânicas foram consultadas e negaram a existência de qualquer cidadão inglês com o nome de Edward Wickfield. Nenhum documento ou passaporte com essa identidade consta nos bancos de dados da Inglaterra.

A identidade de descendente da nobreza britânica foi adotada pelo juiz ainda na década de 1980. Segundo as investigações do Ministério Público e da Polícia Civil de São Paulo, ele falsificou um certificado de reservista do Exército, uma carteira de trabalho e um título de eleitor para obter um RG falso com o nome inglês. Como na época as bases de documentos não se comunicavam entre si e os papéis não eram armazenados em sistemas eletrônicos, era fácil, de acordo com o MP, uma falsificação.

A fraude foi descoberta em outubro de 2024, quando ele esteve no Poupatempo da Sé para pedir a segunda vida da carteira de identidade. Foram encontrados dois registros diferentes associados às mesmas digitais. A divergência só foi percebida porque os registros haviam sido digitalizados.

O magistrado foi denunciado por uso de documento falso e falsidade ideológica. A denúncia foi recebida pela 29.ª Vara Criminal da Capital e a ação penal foi aberta. Ele ainda não foi intimado para apresentar sua defesa no processo. Quando prestou depoimento à Polícia Civil, alegou ter um irmão gêmeo.