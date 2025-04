Whindersson Nunes retoma agenda de shows após tratar saúde mental

Ele está de volta! Whindersson Nunes usou as suas redes sociais para anunciar o seu retorno aos palcos com o show Isso definitivamente não é um culto. O humorista volta com as apresentações após se internar voluntariamente para tratar a saúde mental em uma clínica psiquiatra.

Mais um show novo, mais uma volta ao mundo!! Em qual cidade você acha que eu deveria ir com esse show?, escreveu ao compartilhar a agenda de shows. No mês de maio, Whindersson fará uma turnê na Europa.

Através dos comentários, os internautas celebraram o retorno do humorista, incluindo Tom Cavalcante:

O cara voltou com as baterias carregadas para entregar música, humor de prima! Chama Bom Jesus, escreveu.

Vale pontuar que ele retornou às redes sociais no último dia 27 de março.