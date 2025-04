Exposição Mundo Pixar terá nova edição em São Paulo; saiba tudo

São Paulo ganha uma nova edição da exposição Mundo Pixar a partir de junho deste ano. É a segunda vez que a cidade recebe o evento imersivo, inteiramente dedicado ao estúdio por trás de produções como Toy Story e Divertida Mente. A mostra já passou pela cidade em 2022.

Desta vez, a Mundo Pixar chega com algumas novidades. Cinco franquias que não estavam presentes na edição anterior ganham espaços dedicados: Vida de Inseto, Red: Crescer é uma Fera, Viva - A Vida é uma Festa, Elementos e Luca. Além disso, haverá novos ambientes de títulos como Divertida Mente 2, Toy Story, Os Incríveis, Up - Altas Aventuras e Carros.

Se a primeira edição da Mundo Pixar em São Paulo ocupou 2.800 metros quadrados, a nova edição vem mais ambiciosa: serão 3.500 m², com 14 ambientes temáticos, cenários expandidos e até aromatização em todas as salas. A exposição vai acontecer no Shopping Center Norte.

O que encontrar na exposição Mundo Pixar?

Cada uma das salas apresenta uma proposta diferente, e os fãs podem tirar fotos, fazer vídeos e participar das atividades imersivas, todas elas fazendo referência aos principais sucessos do estúdio.

A sala Vida de Inseto, pela primeira vez em São Paulo, promete transformar o público em pequenas formigas que vivem dentro de um formigueiro gigantesco. Já a parte de Os Incríveis, por exemplo, vai abrir as portas do ateliê de Edna Moda.

O setor de Up - Altas Aventuras mostra novas partes da casa de Carl, e inclui Dug e sua coleira falante. Na parte de Procurando Nemo, os presentes têm a missão de reencontrar Dory e Nemo em uma jornada no fundo do oceano.

Na parte de Divertida Mente encontramos a nova sala de comando da mente de Riley, com Alegria, Tristeza e uma emoção surpresa. Já a sala de Viva, filme que ganhará uma sequência, apresenta a casa da família Riveras e o colorido Mundo dos Mortos.

Além disso, há também a loja oficial da exposição, com itens exclusivos à venda.

Mundo Pixar: saiba tudo

Quando: a partir de 18 de junho de 2025

Onde: estacionamento do Shopping Center Norte - Avenida Otto Baumbart, 245 - Vila Guilherme, São Paulo

Horários: de terça-feira a domingo e feriados; das 10h às 21h

Ingressos: a partir de R$ 45; crianças até 2 anos e 11 meses não pagam

Como comprar: vendas a partir do dia 7 de abril; informações serão disponibilizadas no site oficial

Classificação: livre; menores de 16 anos deverão estar acompanhados de um adulto