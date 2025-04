Província canadense de Ontário fornece C$11 bi em apoio tarifário a trabalhadores e empresas

O governo de Ontário, no Canadá, está fornecendo aproximadamente 11 bilhões de dólares canadenses em auxílio a trabalhadores e empresas, visando proteger a economia da província da incerteza econômica e do impacto das tarifas dos EUA.

"Diante dos ataques do presidente Donald Trump à economia de Ontário, nosso governo fará o que for preciso para proteger os trabalhadores e as empresas. As medidas de hoje ajudarão a dar apoio aos que precisam em meio a crescente incerteza econômica", disse o primeiro-ministro da província, Doug Ford.

"Não podemos controlar Trump, mas temos o controle total do tipo de futuro que construímos para nós mesmos. A melhor maneira de proteger Ontário é construir a economia mais competitiva do G7, derrubando barreiras comerciais internas e diversificando nosso comércio para que possamos construir uma província mais resiliente, próspera e segura", acrescentou ele.