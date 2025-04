Malu Lazari celebra casamento luxuoso no Rio de Janeiro

Malu Larazi, conhecida por seu papel na novela da Record, Rainha da Pérsia, se casou neste último dia 5, com Lineu Neto, no Xian Rio, conhecido por oferecer uma das vistas mais impressionantes da cidade do Rio de Janeiro. Com uma segunda festa repleta de atrações musicais de peso, os mais de 400 convidados puderam celebrar o momento com o casal ao som de Caju para Baixo, DJ Tubarão e o cantor Mumuzinho.

E toda essa festança glamorosa levou cerca de um ano de planejamento. Malu chegou até a compartilhar com os seguidores parte dessa preparação por meio de uma websérie criada por ela para dividir os passos de seu diário de noiva. Nos episódios disponibilizados através de seu perfil no Instagram, a atriz mostrou desde as provas de vestido até os momentos mais íntimos da organização.

Falando no vestido, Malu escolheu a estilista Stephanie Cachapuzpara assinar a peça, que foi toda confeccionada em renda francesa e com mais de 200 horas de bordado manual. E se enganou se pensa que sofisticação acabou por aí, o bolo de casamento impressionou os presentes com seus mais de um metro de altura. De acordo com o cerimonialista Everton Coelho, o investimento total das duas celebrações ultrapassou um milhão de reais. Um sonho, não?!

Parabéns aos pombinhos!