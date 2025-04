Grávida, Bruna Biancardi fala sobre maternidade em programa: Nasci para ser mãe

Grávidas, Bruna Biancardi e Brunna Gonçalves se uniram para falar de maternidade. As duas participaram de um episódio especial do videocast Mil e Uma Tretas, comandado por Thaila Ayala e Julia Farias.

Biancardi, que já está na sua segunda gestação, compartilhou alguns registros em seu Instagram sobre o programa.

Hoje é dia da minha estreia em um videocast. Falamos bastante de maternidade e gestação, escreveu ela na legenda da foto que aparecia ao lado de Brunna, Thaila e Julia.

Bruna também fez uma publicação abrindo um carrossel com fotos e vídeos da sua participação. Em um dos registros ela aparece falando sobre essa segunda gestação e como ela vem lidado de forma mais leve.

- Eu sabia que tinha que ser mãe. Nasci para ser mãe. Mas o entendimento da maternidade veio só depois da chegada da Mavie, mesmo. Eu tinha medo de tudo. Eu posso comer isso? Posso comer aquilo? Posso passar esse creme? E da segunda vez é muito mais leve. São outros medos que surgem, disse.

Além disso, uma das apresentadoras do programa, Thalia, compartilhou um vídeo sobre o episódio que será o primeiro desta nova temporada.

Vamos começar do momento em que você recebe o positivo: tô grávida e agora?. Com uma plateia cheia de gravidinhas e muitas TrETAS, escreveu Thalia na legenda da publicação.

O episódio saí hoje, no canal do Youtube do programa, às 19h.