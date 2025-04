Caner Cindoruk, ator de Força de Mulher, descobre ser sex symbol no Brasil: - Sou grato por todo o carinho

Caner Cindoruk, ator de Força de Mulher, novela turca que estreou na Record, reagiu aos elogios que recebeu dos seus fãs brasileiros. Em entrevista ao Domingo Espetacular, que foi ao ar no último domingo, dia 6, ele revelou que gostou de descobrir que recebeu o título de sex symbol.

- Se estão me considerando um sex symbol, não me incomodo nem um pouco com isso, começou ele.

Em seguida, Caner contou que recebeu muitas mensagens dos brasileiros e que levou isso como um indício de sucesso:

- Comecei a receber muitas mensagens dos fãs brasileiros nas redes sociais. Pensei: Bom, se está causando todo esse movimento no começo, é um sinal de que a novela pode fazer muito sucesso no Brasil.

Embora Cindoruk seja considerado um sex symbol, o ator não leva os comentários como algo malicioso, e sim como uma forma carinhosa de aproximação entre ele e os fãs:

- É um jeito que o público encontra de demonstrar carinho com os artistas.

Na novela, ele interpreta Sarp, o marido de Bahar, que desaparece misteriosamente e é dado como morto. No entanto, anos depois ele ressurge para tentar reconquistar a esposa e os filhos, mas acaba se deparando com um novo rival na vida amorosa: Arif. Caner ainda disse que foi surpreendido com alguns acontecimentos na novela:

- Sempre apoiei o Arif, porque ele é um personagem que sempre ajudou a Bahar e os filhos. Mas tudo muda quando o Bahar se une com os filhos dele. Como espectador, eu fiquei muito impressionado com isso.

O ator ainda comentou que se identifica com algumas atitudes do seu personagem, porém com algumas diferenças:

- Em alguns aspectos eu sou muito parecido com o Sarp. Também sou um cara que valoriza o amor, me dedico a tudo com o amor. Não abriria mão da minha família e da minha esposa, principalmente dos meus filhos. Nesse aspecto, nós somos diferentes.

Por fim, Caner revelou que tem vontade de vir ao Brasil, conhecer os fãs:

Quero conhecer o país, conversar com meus fãs. Sou grato por todo o carinho.