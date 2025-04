Trump: se China não remover tarifas, EUA vão impor adicionais de 50% a partir de 9 de abril

Caso a China não suspenda até a terça-feira, 8, as tarifas retaliatórias de 34% contra os Estados Unidos - anunciadas na semana passada em resposta às sobretaxas impostas por Donald Trump -, os EUA aplicarão "tarifas adicionais de 50% ao país asiático, com efeito a partir de 9 de abril", disse o presidente norte-americano na Truth Social.

Trump afirmou ainda que "todas as conversas com a China sobre as reuniões por eles solicitadas serão encerradas!"

"As negociações com outros países, que também solicitaram reuniões, começarão imediatamente", acrescentou o presidente dos EUA.

E escreveu: "China impôs tarifas retaliatórias de 34%, somadas às suas já recordistas tarifas e uma maciça manipulação cambial de longo prazo, apesar do meu alerta de que qualquer país que retalie os EUA com tarifas adicionais, além de seu já existente e abusivo histórico tarifário contra nossa nação, será imediatamente alvo de novas tarifas substancialmente mais altas, acima das inicialmente estabelecidas."