Sessão do TCU de quarta-feira terá auditoria sobre obras para a COP30

O Tribunal de Contas da União (TCU) vai avaliar nesta próxima quarta-feira, 9, uma auditoria no edital das obras de dragagem do Porto de Belém (PA), realizadas para a Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

Também está na pauta do Tribunal de Contas um levantamento sobre a estrutura de governança e das atividades de fiscalização associadas com investimentos realizados pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ).

A pauta de quarta-feira do TCU ainda pode ser atualizada, com retirada ou inclusão de processos.