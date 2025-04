Valladolid anuncia que punirá jogadores envolvidos em briga no banco de reservas

A direção do Valladolid, time espanhol que tem Ronaldo como sócio majoritário, anunciou que aplicará punição aos dois jogadores que brigaram no banco de reservas do time durante a derrota por 4 a 0 para o Getafe, no domingo, pelo Campeonato Espanhol. O Valladolid é o último colocado da tabela e está perto de ser rebaixado.

Em comunicado, o clube lamentou o episódio, mas não anunciou quais medidas tomará contra o lateral Luis Pérez e o atacante Juanmi Latasa. "O Real Valladolid gostaria de condenar veementemente o incidente que ocorreu hoje no banco de reservas entre os jogadores Luis Pérez e Juan Miguel Latasa durante a partida contra o Getafe CF. Lamentamos profundamente a imagem oferecida por nossos jogadores."

O episódio de violência aconteceu no segundo tempo, quando o Valladolid perdia por 3 a 0, em casa. Após uma discussão verbal, Pérez tentou acertar socos em Latasa. Ele não alcançou o companheiro de time porque foi contido por outro jogador da equipe anfitriã no banco de reservas.

"Em defesa da imagem do clube e em respeito aos demais companheiros de equipe e, principalmente, aos nossos torcedores, o Real Valladolid aplicará o Regulamento Geral de Disciplina a ambos os jogadores", informou a direção do clube, sem entrar em detalhes.

Nesta segunda-feira, o clube divulgou outro comunicado, assinado por ambos os jogadores, se desculpando pelo episódio. "Não há resultado esportivo nem frustração provocada pelo mesmo que justifique a perda de respeito nem o comportamento que ambos tivemos ontem no banco de reservas durante a partida contra o Getafe", afirmaram os atletas.

Eles se apresentaram para o treino normalmente nesta segunda e reforçaram o pedido de desculpas aos companheiros de time, à comissão técnica e aos torcedores do Valladolid, 20º e último colocado da tabela, com apenas 16 pontos. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Alavés, com 30, faltando oito rodadas para o fim do Espanhol.