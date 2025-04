Ponte Preta aposta em elenco experiente para a disputa da Série C

De volta à Série C do Campeonato Brasileiro após mais de três décadas, a Ponte Preta traça um caminho baseado na experiência para tentar o acesso à Série B em 2025. A estreia do time paulista está marcada para o próximo sábado, às 16h, contra o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Sob o comando de Alberto Valentim, a equipe de Campinas aposta na continuidade da base que teve bom desempenho no Paulistão. Mesmo sem avançar para o mata-mata, a Ponte encerrou a primeira fase como a quarta equipe com maior pontuação, deixando uma impressão positiva.

A estratégia da diretoria foi clara: manter a estrutura principal do elenco e buscar reforços experientes e pontuais para fortalecer o grupo. Desde o fim do Estadual, poucas mudanças foram feitas. O meia Pedro Vilhena retornou ao São Paulo após empréstimo, e o goleiro William Arthur teve seu vínculo encerrado. Durante o Paulistão, os zagueiros Nilson Júnior e Castro também deixaram o clube.

No entanto, a base foi mantida e novas peças chegaram. Seis jogadores já foram contratados: o goleiro Matheus Kayzer (ex-Brasiliense), os defensores Danrlei Santos (ex-Crac) e Wanderson (ex-CSA), o meia Diego Tavares (ex-Paraná), além dos atacantes Jonas Toró (ex-Botafogo-SP) e Gustavo Vintecinco (ex-Goiânia).

A Ponte também está em negociações com o meia Matheus Guilherme, um dos destaques do Capivariano na campanha do título da Série A2. Outros nomes do clube do interior paulista seguem no radar, como o atacante Vinícius Popó, o lateral Baianinho e o zagueiro Ricardo Cerqueira.

Além dos reforços mais experientes, a Ponte também fechou com o jovem atacante Ricardo Oliveira, de 22 anos. Diferente dos demais, ele será avaliado internamente antes de uma possível efetivação no elenco principal.

Confira o elenco da Ponte Preta para o início da Série C:

Goleiros: Diogo Silva, Pedro Rocha, Matheus Kayzer;

Zagueiros: Saimon, Vicente Concha, Wanderson, Danrlei Santos, Sérgio Raphael;

Laterais: Maguinho, Pacheco, João Gabriel, Artur, Danilo Barcelos;

Volantes: Rodrigo Souza, Jhonny Lucas, Lucas Cândido, Léo Oliveira, Dudu, Gustavo Telles;

Meio-campistas: Diego Tavares, Elvis, Dudu Scheit;

Atacantes: Victor Andrade, Bruno Lopes, Éverton Brito, Jean Dias, Danrlei, Renato, Jeh, Gustavo Vintecinco, Jonas Toró.