Mirassol empata no fim e Fortaleza perde chance de seguir 100% no Brasileirão

O Fortaleza perdeu a chance de cravar a segunda vitória seguida e ser o único time com 100% de aproveitamento neste início de Brasileirão. Isso porque, depois de ficar boa parte do tempo em vantagem, levou o empate aos 47 minutos do segundo tempo e ficou na igualdade por 1 a 1, com o Mirassol, neste domingo, no estádio José Maria de Campos Maia, no interior de São Paulo.

Emmanuel Martínez abriu o placar para o Fortaleza ainda no início do primeiro tempo, mas Cristian deixou tudo igual no apagar das luzes. Com o resultado, o Fortaleza está no pelotão dos times com quatro pontos e o Mirassol somou o primeiro ponto, mas segue na parte debaixo da tabela.

Em casa, o Mirassol começou a partida tendo mais posse de bola, mas viu o Fortaleza abrir o placar em um contra-ataque aos 14 minutos. Depois de uma escapada pelo lado esquerdo, Moisés encontrou Emmanuel Martínez na área, que dominou e chutou forte, no alto, sem chances para o goleiro Alex Muralha.

Aos 25, o visitante quase ampliou, quando Moisés arriscou de longe, o goleiro mirassolense fez a defesa, mas deu rebote. Deyverson chegou para completar, mas Muralha conseguiu se redimir e desta vez, segurar o chute.

Na volta do intervalo, o duelo seguiu movimentado. Aos 12, Moisés quase ampliou para o Fortaleza, em um chute cruzado, que saiu tirando tinta da trave. Aos 29, porém, o Mirassol ficou muito perto de empatar. Maceió cruzou rasteiro e Gabriel chegou chutando, obrigando João Carlos a fazer grande defesa.

Depois disso, o Mirassol acumulou boas chances na busca pelo empate, enquanto o Fortaleza seguia se defendendo bem. Mas aos 47 minutos não teve jeito, porque os donos da casa chegaram ao esperado empate.

Matheus Davó cruzou na medida para Cristian que dominou e bateu na saída de João Ricardo. O goleiro até resvalou na bola, mas não evitou o gol.

Os dois times voltam a campo no Brasileirão no próximo domingo (13) para a disputa da terceira rodada. O Mirassol viaja até Salvador para enfrentar o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 16h. Mais tarde, o Fortaleza recebe o Internacional, no Castelão, às 20h.

FICHA TÉCNICA:

MIRASSOL 1 X 1 FORTALEZA

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon (Daniel Borges), Jemmes, João Victor e Reinaldo; Neto Moura (Gabriel), José Aldo e Danielzinho; Fabrício Daniel (Cristian), Clayson (Maceió) e Iury Castilho (Davó). Técnico: Rafael Guanaes.

FORTALEZA - João Ricardo; Mancuso (David Luiz), Titi, Kuscevic e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, José Welison, Yago Pikachu e Emmanuel Martínez (Pol Fernández); Moisés (Allanzinho) e Deyverson (Lucero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS - Emmanuel Martínez, aos 14 minutos, do primeiro tempo. Cristian, aos 47 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Clayson e Cristian (Mirassol) e Emmanuel Martínez, Mancuso e Pol Fernández (Fortaleza).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA - R$ 113.300,00.

PÚBLICO - 4.354 pagantes.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).