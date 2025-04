Cidade Gaúcha de 23 mil habitantes inaugura estátua de Cristo maior que a do Rio

Uma cidade gaúcha de 23 mil habitantes já tem uma estátua de Jesus maior que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Foi inaugurado neste domingo, 6, em Encantado, a 145 km de Porto Alegre, o complexo do Cristo Protetor, um monumento de 43 metros de altura que se tornou o maior Cristo do Brasil. São 5 metros a mais que a famosa estátua do Rio. A escultura tem um mirante no formato de coração a 33 m de altura.

A cerimônia de inauguração teve missa celebrada pelo cardeal Dom Silvano Tomasi e pelo arcebispo Dom Jaime Spengler, com apresentação da Ópera Gaúcha do Cristo Protetor. Durante a celebração, foi lida uma mensagem do papa Francisco abençoando a representação de Cristo. "Estamos vivendo um dia histórico para nossa comunidade, o Cristo de Encantando será oficialmente inaugurado. Uma linda cerimônia acontece neste momento, aos pés do monumento. Que Cristo nos ilumine e seja o caminho para o nosso desenvolvimento", postou o prefeito Jonas Calvi (PSDB).

A aposta da prefeitura é no incremento do turismo. Encantando foi uma das cidades gaúchas do Vale do Taquari fortemente atingidas pela tragédia das chuvas no ano passado. A cidade foi alagada duas vezes em menos de seis meses. O município foi colonizado por imigrantes italianos e a base da economia são frigoríficos, indústrias de móveis e calçadistas, além do cultivo da erva-mate. As atividades foram impactadas pelas inundações.

Com a bênção do papa Francisco

A envergadura dos braços do novo Cristo é de 36 metros. A estrutura, feita de concreto armado e aço, pesa 1.712 toneladas e está sobre um pedestal de seis metros de altura por 39 metros de extensão. A mão direita contém um fragmento benzido pelo papa Francisco. "O Cristo Protetor de Encantado é a união de ideias e esforços de famílias, líderes encantadenses, religiosos e empresários que visam marcar a força da fé, da devoção e da gratidão de um povo que venceu pelo trabalho", diz a prefeitura.

A estátua, esculpida pelo artista cearense Markus Moura, foi construída em dois anos, a partir de doações e arrecadações promovidas pela Associação Amigos de Cristo de Encantado (AACE), constituída especialmente para a obra. O monumento fica no Morro das Antenas, com 400 metros de altitude. O local é considerado um marco da cidade por ter sido onde começou o fornecimento de energia elétrica para o município.

O Complexo do Cristo Redentor tem outras atrações, como a Capela de Vidro em homenagem ao Santo Scalabrini, bispo italiano canonizado em 2022, conhecido como "Pai dos Migrantes". A Fonte dos Apóstolos tem 12 jatos d'água simbolizando os apóstolos de Jesus. O parque que envolve a estátua contém ainda o "Caminho dos Salmos", marcando os pontos de peregrinação e indicando a distância até o Cristo e o Monte das Oliveiras, espaço de reflexão.

Antes da inauguração oficial, a estátua já estava pronta e vinha sendo visitada por peregrinos. Segundo a prefeitura, nos dois últimos anos, cerca de 300 mil turistas passaram pelo local.

O atrativo estará aberto para visitação aos sábados, domingos e feriados, das 9 às 17 horas. O ingresso custa R$ 30 para adultos. Crianças até 12 anos não pagam, idosos e moradores da cidade pagam R$ 15.

Outras obras semelhantes

Este não é o primeiro grande Cristo esculpido por Markus Moura, de 45 anos. O artista cearense assina também o Monumento de Cristo de Elói Mendes, em Minas Gerais, com 39 m de altura, pedestal de 8 metros de altura e envergadura de 29 metros. Moura segue os passos do pai, Genésio, conhecido como Mestre Ceará, que esculpiu o segundo maior Buda do mundo, com 30 m de altura, em Ibiraçu, no Espírito Santo.

São de Mestre Ceará também as esculturas do Menino da Porteira, em Ouro Fino, e do Rei Pelé, em Três Corações, cidades mineiras. A maior estátua religiosa do Brasil continua sendo a de Santa Rita de Cássia, em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. A imagem, feita de concreto, tem 42 metros, sobre um pedestal de 6 m, além de um resplendor de 8 m, totalizando 56 metros de altura.