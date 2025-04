Denise Del Vecchio reflete sobre reprise de O Rico e Lázaro e relembra curiosidade das gravações de Os Dez mandamentos

Denise Del Vecchio tem uma longa lista de sucessos em seu currículo e um deles atualmente está sendo reprisado pela Record. A novela O Rico e Lázaro, de 2017, voltou a passar nas telinhas da emissora. Na trama, a atriz interpretava Elga e, em entrevista descreveu os sentimentos de ver a produção voltar a receber carinho do público.

- O Rico e Lazaro veio no rastro de outros trabalhos que fiz baseados em textos e estórias bíblicas. Esses textos sempre trazem reflexões importantes sobre o comportamento humano. Na novela em questão se colocava a questão da soberba, do egoísmo, da falta de fé e solidariedade. Questões importantes de sempre serem discutidas e me alegra vê-la novamente no ar, começa ela declarando.

Em seguida, Denise relembra as características da personagem:

- Tenho muitas novelas no meu currículo e sempre há um ou outro personagem que volta à memória do público. Elga é uma delas apesar da sua fragilidade emocional e caráter duvidoso. Mulher carente de amor, casada com um homem infiel, egoísta, que a despreza, vive tentando reconquistá-lo. Torna-se fútil, extremamente vaidosa e descuida dos cuidados com os filhos.

Questionada sobre qual foi o maior aprendizado que adquiriu enquanto vivia o papel, a artista reflete sobre as importantes mensagens que Elga deixa ao público.

- Ainda hoje vemos tantas mulheres caírem nessa armadilha da dependência emocional e financeira dos homens anulando seus potenciais e possibilidades de realização. Creio que a resposta do público vem nesse sentido. Elga me ensinou e chamou minha atenção exatamente para isso. A Importância de uma mulher encontrar o seu sentido na vida e não viver na dependência de um homem. Claro, que na época em que a novela se passa, a situação das mulheres era bem diferente da dos dias de hoje, mas infelizmente ainda vejo mulheres desesperadas por casar, namorar, permanecer com um companheiro, mesmo que infelizes, apenas para não encarar a própria vida.

Mas e se pudesse reviver alguma cena ou momento da novela, qual seria? Denise relembra com carinho as gravações em que surgia sentada à mesa com o elenco e diz que gostaria de matar a saudade não apenas da personagem, mas também dos colegas de trabalho.

- O elenco do meu cenário era muito grande e composto por grandes atores. As cenas de refeição eram recorrentes e muito ricas. Continham drama e humor, eram muito movimentadas e sempre havia uma grande revelação, segredo, ou briga. Depois da morte do marido, Elga assume a cabeceira da mesa e comanda sua família, mas com seu jeito atrapalhado, meio sem noção de ser. Eu gostava muito dessas cenas, que realmente traziam a essência da personagem. Adoraria reencontrar meus colegas de cena e repetir uma daquelas refeições. Mataria saudades da personagem e dos parceiros e parceiras de cena.

Além de O Rico e Lázaro, Denise já fez muitos outros papéis da Record, como em Os Dez Mandamentos, produção que ainda leva no coração e só tem elogios a fazer.

- De todos os muitos trabalhos que tive oportunidade de fazer na Record, aquele que guardo com mais carinho é Joquebede de Os Dez Mandamentos. Naquela novela, tudo foi perfeito. Estamos comemorando dez anos de seu lançamento e parece que foi ontem. O texto forte e poético, a direção criativa, os efeitos especiais, a música, a produção e um elenco espetacular, artística e pessoalmente. Grandes colegas, grande equipe. Tenho saudades.

Uma cena que proporcionou uma bela memória a ela foi quando filmou a abertura do Mar Vermelho, que contou com uma super produção que durou vários dias e noites. Ao falar sobre curiosidades de bastidores, conta que um dos atores acabou passando por dificuldades por conta do objeto enorme que carregava e não poderia deixar de lado, pois afetaria a continuidade.

- Inesquecível foi a gravação da abertura do Mar Vermelho! Várias semanas de gravação para uma única cena. Dezenas de câmeras, efeitos especiais, mas o elenco subindo e descendo um morro como se visse a água do mar fazendo paredes nas laterais. Foram vários dias e noites, cada um de nós carregando uma trouxa, um pacote, uma criança e um colega resolveu levar um enorme vaso de barro, que acabou se tornando um castigo nas inúmeras repetições. Mas a continuidade o impedia de livrar-se dele.

Outro trabalho da atriz que ganhará uma reprise é A Viagem, um dos folhetins de maior sucesso da Globo e vai ser reprisada novamente. Enquanto vê seus trabalhos romperem o tempo e conquistarem diferentes gerações, ela reflete:

- Pois é, mais uma reprise de A Viagem. Tantas reprises e remakes me fazem pensar na força da nossa dramaturgia. Grandes dramaturgos ou teledramaturgos, criaram obras que, parece, são Clássicos. Com o avanço da tecnologia, talvez estejamos deixando de olhar para o ser humano. Suas frustrações, seus desejos, seus medos, suas histórias. Claro, que me alegra ver trabalhos nos quais participei sendo até hoje admirados e conquistando diferentes gerações, mas adoraria contar novas histórias

O trabalho mais recente da artista nas telinhas foi em Chuva Negra e nas telonas em Uma Fada Veio Me Visitar. Ela nos conta que espera voltar a filmar produções em breve e conta detalhes sobre o que mais lhe causa interesse em um papel.

- Gosto muito de contar estórias que se passam em outras épocas. Permite que eu possa ousar mais na interpretação. Estudar o comportamento das pessoas, entender seus corpos, suas relações sociais, como vivem, o que comem, quais suas expectativas de futuro, como amam e desejam. Quando assistimos uma novela, filme ou espetáculo que se passa numa época ou ambiente diferentes do nosso, talvez tenhamos também a capacidade de olhar de fora, com uma certa distância dos acontecimentos, para entender e refletir melhor sobre o que está se passando. Espero voltar a gravar ou filmar, pois adoro fazer isso, apesar de saber que são poucos os papéis para atrizes mais velhas. Mulheres não podem envelhecer, sob a pena de se tornarem invisíveis.

Atualmente, Denise está no elenco da peça Tom na Fazenda, ao lado de Camila Nhary, Iano Salomão e Armando Babaioff. O espetáculo arrebata o público desde 2017 e foi aclamado no Brasil e no exterior. Diante do carinho e reconhecimento do público, a atriz é tomada de felicidade.

- O teatro é mais generoso e possibilita bons papéis em qualquer idade. Isso acontece em Tom na Fazenda. Com esse espetáculo tenho tido a oportunidade de viajar, pelo Brasil e fora dele, encontrando uma enorme diversidade de plateias. Na França, Belgica e Suíça foram 45 espetáculos em 27 cidades com plateias lotadas que se impressionaram com a força dos artistas brasileiros. E pelas cidades brasileiras encontramos plateias ávidas pela discussão contra o preconceito, a mentira, a intolerância e a favor do amor, do entendimento. Inúmeras pessoas nos aguardam ao final do espetáculo para relatar terem vivido o mesmo em suas famílias, mães e filhos vêm curar suas feridas. É muito lindo!

Por fim, descreve o momento mais memorável de todas as apresentações de Tom na Fazenda. Denise conta que sua mãe, de 96 anos de idade, estava na plateia em uma das exibições, o que proporcionou uma noite muito emocionante.

- Minha mãe tem 96 anos e esta completamente lúcida. Ainda não tinha visto o espetáculo e foi ao teatro de Santo André, que tem acessibilidade, conforto e funcionários impecáveis no atendimento. Ela acreditava que nunca mais me veria no palco, mas foi. Ao final o Armando Babaiof, que é um ator incrível e um colega de palco como poucos, me apresentou ao público e mencionou a presença de minha mãe. Toda plateia se virou para o mezanino de onde ela assistiu ao espetáculo e aplaudiu minha mãe. Ela, emocionada, mandava beijinhos pra plateia. Eu chorei e só pude agradecer a ela e ao público tão generoso. Nunca vou esquecer essa noite.