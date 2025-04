José Loreto posta carrossel de fotos do aniversário da filha

José Loreto publicou uma sequência de fotos com sua filha, Bella, mostrando como foi a festinha de aniversário da pequena, que aconteceu no último sábado, dia 5. Ela nasceu no dia 14 de abril de 2018 e vai completar sete anos de idade.

O tema foi do Sitich, e contou com uma mesa toda decorada e até os personagens! Na legenda da publicação, Loreto escreveu:

A vida é Bella! O meu maior amor do mundo comemorando sete anos! Obrigado, obrigado, obrigado, meu Deus!

Vale lembrar que Bella é fruto do antigo relacionamento dele com a Débora Nascimento, com quem foi casado entre 2016 e 2019. A atriz não compareceu a festinha, mas participou do momento por videochamada.