Lamborghini que pertenceu a Beckham vai a leilão por fortuna na França

Um carro famoso será leiloado na França. Trata-se do Lamborghini Gallardo que pertenceu ao ex-jogador David Beckham. O esportivo com motor V10 aspirado tem preço de reserva de 140 mil euros (quase R$ 900 mil na cotação atual). A casa de leilão Accord Enchères, no entanto, espera arrecadar bem mais que isso.

O esportivo italiano foi adquirido por Beckham no dia 27 de agosto de 2004 quando o astro britânico ainda atuava pelo Real Madrid. De acordo com a empresa responsável pelo leilão, a Accord Enchères, o inglês, que tinha 29 anos, gastou mais de 157 mil euros pelo Gallardo na época - mais de um R$ 1 milhão nos dias de hoje.

O marido da ex-Spice Girl Victoria Beckham defendeu o clube inglês entre 2003 e 2007 e participou do período conhecido como galácticos ao lado de Zinedie Zidane, do brasileiro Ronaldo e do meia português Luís Figo.

Beckham manteve o carro até agosto de 2023, quando o Lamborghini foi passado a outro proprietário. Apesar dos 21 anos de idade e já ter tido diferentes donos, o Gallardo segue com quilometragem baixa: 9.900 quilômetros - Beckham, no entanto, só dirigiu 4 mil km. Além disso, há o histórico completo de revisões, manutenções e faturas.

O Lamborghini que pertenceu a David Beckham é cinza e traz uma faixa com as cores da Itália que atravessa todo do carro, desde a traseira até a dianteira. O interior, por sua vez, é sóbrio com o acabamento todo em preto.

O bólido foi produzido pela marca italiana entre 2003 e 2013, quando foi substituído pelo Huracán. O modelo compartilhava plataforma e componentes mecânicos com o Audi R8. O motor era um V10 com mais de 500 cv de potência que fazia o cupê acelerar até os 100 km/h em 4,2 segundos e atingir uma velocidade máxima de 318 km/h.