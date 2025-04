CRB faz bom primeiro tempo e estreia na Série B com vitória sobre a Chapecoense

Atual tetracampeão do Campeonato Alagoano, o CRB manteve o embalo e estreou com o pé direito na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, pela primeira rodada, recebeu e venceu a Chapecoense, pelo placar de 1 a 0, no estádio Rei Pelé.

David da Hora marcou o único gol da partida logo aos oito minutos do primeiro tempo. Com isso, o CRB se junta a Operário-PR, Athletico-PR e Goiás que também venceram na estreia, todos com três pontos. O rival começa a competição zerado.

Apesar do duelo ter começado bastante estudado, o CRB abriu o placar em sua primeira descida ao ataque. Aos oito minutos, Lucas Kallyel cruzou da direita e David da Hora apareceu na pequena área para completar de cabeça, no cantinho, sem chances para o goleiro rival.

A Chapecoense teve uma chance incrível de empatar no final da primeira etapa, mas não aproveitou. Aos 44, Marcinho recebeu um cruzamento da direita, mas finalizou fraco. A bola ficou viva na área após defesa parcial do goleiro, e Walter Clark apareceu chutando, mas a zaga rival tirou em cima da linha.

Na volta do intervalo, o duelo seguiu movimentado e o CRB, apesar da vantagem no placar, seguia criando as melhores chances. Aos 15, Lucas Kallyel arriscou um chute de fora da área, mas a bola acabou desviando na zaga e saindo por cima do gol de Léo Vieira.

Aos 27, foi a vez do atacante Daniel Lima receber um lançamento açucarado, mas mesmo de frente para o gol, acabou cabecendo fraco e mandando a bola nas mãos do goleiro rival. A partir daí, a Chapecoense foi para o tudo ou nada em busca do empate, mas sem sucesso.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da segunda rodada da Série B. No sábado (12), a Chapecoense recebe o Coritiba, na Arena Condá, às 16h. Já no domingo (13), o CRB visita o Athletic-MG, também às 16h, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

CRB 1 X 0 CHAPECOENSE

CRB - Matheus Albino; Hayner, Segovia, Henri e William Bahia; Lucas Kallyel (Fernando Henrique), Higor Meritão e Danielzinho (Nathan Melo); Thiaguinho (Gegê), David da Hora (Matheus Ribeiro) e Daniel Lima (Dioran). Técnico: Eduardo Barroca.

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Everton (Ítalo), Bruno Leonardo, João Silveira (Eduardo Doma) e Walter Clar; Bruno Matias, Jorge Jiménez (Márcio Júnior) e Eduardo Person (Rafael Carvalheira); Dentinho (Getúlio), Mário Sérgio e Marcinho. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOL - David da Hora, aos oito minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Kallyel, Matheus Albino, Thiaguinho (CRB) e Bruno Matias (Chapecoense).

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).