Em jogo truncado, Coritiba marca no fim e vence o Vila Nova na estreia da Série B

Mesmo com um jogo bastante truncado e de poucas oportunidades, o Coritiba venceu o Vila Nova por 1 a 0 na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro graças a um gol no finalzinho. Josué balançou a rede cobrando pênalti aos 51 minutos do segundo tempo. A partida foi realizada na tarde deste sábado, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), diante de 28 mil torcedores.

Assim, o time paranaense somou seus três primeiros pontos, enquanto o Vila Nova segue zerado. Os dois clubes são remanescentes da divisão e buscam brigar mais forte nesta temporada. Em 2024, o Coritiba ficou em 12º com 50 pontos, enquanto os goianos com 55, em nono lugar.

O Coritiba começou o jogo melhor e teve boa chance aos seis, quando Alex Silva desviou cobrança de escanteio de cabeça, com perigo. Depois, Lucas Ronier se esforçou para evitar a saída na esquerda de cruzou. Gustavo Coutinho dominou e girou bem para finalizar, mas Halls fez boa defesa ao espalmar.

O Vila Nova conseguiu responder apenas no fim do primeiro tempo, mas teve duas oportunidades. Elias foi acionado na direita e chutou cruzado, mas para fora. Logo depois, o lateral teve nova oportunidade, mas a bola foi para fora outra vez.

O jogo seguiu truncado no segundo tempo, sem chances claras de gol. O Coritiba chegou primeiro com Lucas Ronier, que aproveitou espaço no meio para finalizar, mas para fora.

O Coritiba seguiu levemente melhor, ao menos com mais presença ofensiva. Quando tudo parecia definido, o VAR foi acionado por possível toque de mão e pênalti para o Coritiba. O árbitro confirmou a penalidade e Josué bateu forte e no alto para garantir a vitória paranaense.

Na segunda rodada, o Coritiba joga no próximo sábado, às 16h, em visita à Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC). Um pouco depois, às 18h, o Vila Nova recebe o Paysandu no Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 0 VILA NOVA

CORITIBA - Pedro Rangel; Alex Silva, Guilherme Aquino, Bruno Melo e Zeca; Machado (Geovane), Sebastián Gómez (Wallisson) e Josué; Nicolas Careca (Carlos de Pena), Gustavo Coutinho (Dellatorre) e Lucas Ronier (Ruan Assis). Técnico: Mozart Santos.

VILA NOVA - Halls; Elias, Walisson Maia, Tiago e Willian Formiga; João Vieira, Igor Henrique (Labandeira), Paulinho (Ralf) e Jean Mota (Diego Torres); Júnior Todinho (Gabriel Poveda) e Gabriel Silva (Ruan Ribeiro). Técnico: Rafael Lacerda.

GOL - Josué, de pênalti, aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alex Silva e Josué (Coritiba). Walisson Maia, Willian Formiga e Ruan Ribeiro (Vila Nova).

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote (SP).

RENDA - R$ 483.946,00.

PÚBLICO - 28.406 torcedores.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).