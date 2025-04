Capivariano derrota o Primavera e conquista o título paulista da Série A2

O Capivariano sagrou-se campeão paulista da Série A2 ao vencer por 2 a 1 o Primavera, neste sábado, no Gigante da Vila, em Indaiatuba. Os dois times tinham empatado no primeiro jogo em Capivari. As equipes finalistas já tinham garantido o acesso ao Paulistão em 2026.

Este é o segundo título do Capivariano na Série A2, repetindo o feito de 2014. E emendou dois troféus do Campeonato Paulista em três anos, uma vez que em 2023 levantou o título da Série A3. O Primavera, em 98 anos de história, chega pela primeira vez à elite estadual.

Depois de um primeiro tempo equilibrado, os gols saíram na etapa complementar. Matheus Guilherme abriu o placar para os visitantes aos 14 minutos, mas Renatinho empatou aos 30. O gol da vitória foi marcado por Vinícius Popó, cobrando pênalti, aos 38 minutos. Ele terminou como artilheiro da competição, com 10 gols.

A final premiou os times de melhores campanhas na temporada. O Primavera teve os melhores números e, até então, só tinha perdido uma vez, justamente, para o Capivariano, por 1 a 0, fora de casa. Dono da segunda melhor performance, o time de Capivari se firmou como 'pedra no sapato' do rival regional e levou o título diante de quase sete mil torcedores.

O presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos,comandou a entrega de medalhas e troféus aos finalistas. Eles vão ocupar as vagas dos dois times rebaixados em 2025: Inter de Limeira e Água Santa.