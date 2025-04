Casa Branca avalia alívio a agricultores; parlamentares alertam sobre consequências de tarifaço

A Casa Branca e os parlamentares norte-americanos estão em discussões iniciais sobre um novo resgate para agricultores dos Estados Unidos, enquanto grupos agrícolas pressionam por alívio antes das tarifas retaliatórias sobre as exportações americanas.

Parlamentares governistas e de oposição expressaram preocupações sobre o impacto das políticas comerciais do presidente dos EUA, Donald Trump, particularmente sobre os agricultores - um raro ponto de certa dissensão pública do Partido Republicano com o líder do Executivo.

Em meio a uma desaceleração no mercado agrícola, o Congresso aprovou no final do ano passado US$ 10 bilhões em auxílio aos agricultores.

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês) começou a liberar os fundos recentemente. Um novo pacote de alívio poderia ser potencialmente maior, dada a natureza ampla das tarifas e os desafios da indústria, disse um assessor do Congresso na sexta-feira. Fonte: Dow Jones Newswires