Elton John fala como a perda da visão do olho direito afetou a vida com os dois filhos

Elton John abriu o coração em uma entrevista ao jornal britânico The Times. Aos 78 anos de idade, ele contou como a perda da visão do olho direito afetou a rotina com os filhos, Zachary e Elijah.

De acordo com Elton é angustiante e estressante em alguns momentos:

- Não consigo ler. Não consigo ver meus meninos jogando rúgbi e futebol, e tem sido um momento muito estressante, porque estou acostumado a absorver tudo. É angustiante, disse ele.

Mesmo com a dificuldade, o músico se mostrou grato pela família maravilhosa que construiu ao lado do marido, David Furnish.

- Você fica emocionado, mas tem que se acostumar, porque tenho sorte de ter a vida que tenho. Ainda tenho minha família maravilhosa, e ainda consigo ver algo daqui.

Vale lembrar que Elton John revelou a perda de visão pela primeira vez em 2024.