Chuva intensas no RJ deixam Centro Histórico de Petrópolis alagado e desalojados em Angra

As chuvas intensas que atingem o Rio de Janeiro interditaram rodovias, causaram alagamentos e deixaram pessoas desabrigadas em várias regiões do Estado. Em Petrópolis e Angra dos Reis, as sirenes da Defesa Civil alertam as pessoas para deixarem as casas e procurarem abrigos, devido ao risco de inundações e deslizamentos.

A enchente do Rio Quitandinha alagou o Centro Histórico de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado, 5. Ruas e avenidas da cidade, como a Avenida Barão do Rio Branco, estão com pontos de alagamentos, o que obrigou ao remanejamento de mais de 100 linhas de ônibus.

A prefeitura da cidade abriu pontos de apoio para receber moradores de áreas de risco.

Até a tarde deste sábado, 193 pessoas estavam desalojadas em Angra dos Reis, no litoral do Rio. De acordo com a prefeitura, entre a noite de sexta-feira, 4 e a madrugada deste sábado, a chuva acumulou 347 milímetros no município.

Foram abertos 36 pontos de apoio, entre eles quatro abrigos, para receber os desalojados.

Às 10h47, as sirenes foram acionadas nas regiões com risco de deslizamento na serra fluminense. Às 9h50, já havia soado o sistema de alerta no Alto da Serra, Vila Felipe, Alto Independência e Vila Felipe.

A Defesa Civil orientou os moradores das áreas de risco a se deslocarem para o ponto de apoio mais próximo e reforçou a importância de obedecer aos alertas.

Quatro escolas municipais, uma escola comunitária e um salão paroquial foram transformados em abrigos para os desalojados.

Ao meio-dia, a Defesa Civil informou ter aberto mais dois pontos de apoio em duas escolas das regiões de Corrêas e Araras. Não havia ainda um número de moradores que já tinham se deslocado para os pontos de apoio.

Paes pede para os cariocas ficarem em casa

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) postou um vídeo nas suas redes sociais pedindo que os cariocas fiquem em suas casas por conta dos impactos e riscos das fortes chuvas que atingem a região.

"O meu pedido é para que, quem não tiver que sair, fique em casa. Aproveita o sábado chuvoso, fica em casa, lê um livro, vê uma série", disse o prefeito.

Medidas e ações após a chuva no Estado

A Concer, concessionária que administra a BR-040 reabriu a praça de pedágio de Caxias, no sentido de Petrópolis, que tinha sido fechada preventivamente. A empresa informou restrição de tráfego no km 112 e km 113, sentido Rio, devido a alagamentos, e queda de árvore no km 90, na descida da serra de Petrópolis.

Em Angra dos Reis, equipes do setor de engenharia da Defesa Civil foram acionadas para realizar vistorias e realizar o resgate de pessoas isoladas pelas chuvas.

No bairro da Mambucaba, o resgate está sendo feito com o auxílio de barcos. Desde a manhã, as sirenes de alerta soaram em 42 bairros. Não há informações sobre pessoas feridas.