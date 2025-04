Lula estanca queda de popularidade e governistas falam em 'virada'; aprovação ainda é a 2ª pior

Embora os resultados da última pesquisa Datafolha tenham mostrado que a popularidade do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enfrenta o segundo pior nível da gestão Lula 3, governistas e lideranças do PT comemoraram a melhora nos índices, com a avaliação de que a população começa a perceber as ações adotadas pelo governo federal. Segundo a pesquisa, Lula conseguiu conter sua queda de popularidade, tendo o índice de aprovação subido de 24% no levantamento de fevereiro, para 29%. Porém, a taxa de reprovação - de 38% - supera o nível de aprovação. Já o nível daqueles que classificam a gestão como regular prosseguiu em 32%.

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ), foi um dos primeiros a comentar o levantamento e disse que a pesquisa confirma o que já se esperava: "uma virada na avaliação do governo", atribuída a ajustes na comunicação e na articulação política, que estão "surtindo efeito", na visão do parlamentar.

"Os números falam por si: crescimento do PIB, geração de emprego e recuperação da renda. No entanto, esses avanços ficaram abafados por três meses por uma estratégia de contrainformação, que distorceu fatos e inundou as redes com fake news para ocultar as conquistas reais da gestão", afirmou o deputado petista, que também falou em defesa da soberania nacional, citando as políticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Nesta semana, o governo realizou um megaevento de vitrine das entregas nos últimos dois anos e lançou a campanha "O Brasil é dos brasileiros", buscando reforçar sua contraposição ao governo trumpista, que tem apoio de bolsonaristas.

"Enquanto isso, o bolsonarismo revela sua verdadeira face: Bolsonaro e seu filho Eduardo defendem abertamente as tarifas de Trump, alinhando-se aos interesses estrangeiros; Tarcísio**de Freitas, o governador bolsonarista de São Paulo, depois de posar como trumpista ao usar o boné do MAGA, agora se esconde em um silêncio cúmplice", escreveu Lindbergh no post em que comenta a pesquisa do Datafolha.

Líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT) foi outro a registrar o avanço de Lula na pesquisa. "A tendência é de início da percepção de um ciclo vertiginoso de melhorias. A realidade, a verdade e a democracia vão vencer", afirmou no X.

"Recuperou", postou também o deputado Ivan Valente (PSOL-SP).

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, defendeu que a melhora no índice de aprovação é o reconhecimento "por tudo o que foi feito nestes últimos dois anos". "A reconstrução do país, Pé de Meia, ampliação da Farmácia Popular, reforma agrária no ritmo dos dois primeiros governos do presidente Lula, Desenrola Rural, o menor desemprego da história, estamos saindo do mapa da fome e por aí vai. O Brasil está dando a volta por cima. Isso é só o começo", declarou também no X.

Números ainda não são confortáveis

Mesmo com o avanço, os números não são confortáveis para a gestão Lula. Como mostrou mais cedo o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), apesar da popularidade do ter parado de cair, a gestão ainda não recuperou do tombo histórico atingido no terceiro mandato do petista e registrado em fevereiro pelo Datafolha, quando a aprovação caiu de 35% para 24%.

Além disso, o petista ainda segue tendo maior rejeição pelo público evangélico. Quando os números são avaliados conforme a religião que o eleitor diz seguir, os católicos estão divididos entre os que consideram que Lula está fazendo um bom trabalho, e os que acham o oposto - com 34% de cada, enquanto 32% considera o governo regular.

Entre os evangélicos, 49% considera o governo do petista ruim ou péssimo, enquanto 19% avalia com bom ou ótimo. Os números oscilaram levemente comparados ao último levantamento, quando 48% reprovavam e 21% aprovavam a gestão.