Morre Robert Trebor, ator de Hércules: As Lendárias Jornadas, aos 71 anos de idade

No dia 5 de abril, a esposa de Robert Trebor confirmou a morte do ator aos 71 anos de idade. Em declaração ao The Hollywood Reporter, Deirdre Hennings informou que o amado morreu de sepse - infecção generalizada - no Los Angeles Medical Center.

Conhecido por suas atuações em Hercules: The Legendary Journeys e Xena: Warrior Princess, Trebor foi diagnosticado com leucemia em 2012, antes de passar por um transplante de células-tronco em 2013.

No obituário da estrela, de acordo com a People, a família escreveu:

O talento, o humor, a energia e o entusiasmo do Sr. Trebor farão muita falta a todos que o conheceram, especialmente à sua esposa.