A família aumentou! Nasce primeira filha de Manu Gavassi e Jullio Reis

Parabéns aos novos papais! Segundo Fábia Oliveira, Manu Gavassi e Jullio Reis já deram as boas vindas à sua primeira filha. A pequena veio ao mundo na última sexta-feira, dia 4 de abril, e ainda de acordo com a coluna, é uma menininha! Vale lembrar que os dois não tinham revelado o sexo do bebê anteriormente.

Embora ainda não tenham publicado nada do nascimento, Manu Gavassi fez uma publicação para lá de sensitiva no dia 21 de março. Isso porque a cantora escreveu que tinha um palpite de que aquele seria o último registro da gestação:

Meu palpite é que esse é o último registro dessa gestação mágica pelas lentes do meu melhor amigo Alli, curadoria de minha irmã Catarina Gavassi, e a melhor companhia do amor da minha vida Jullio Reis na nossa nova/futura casa (que sim tem um insta, contrariando a todas as expectativas, porque me descobri uma verdadeira vendidinha por arquitetura). Nada grita mais final de gravidez e início de puerpério do que uma bela obra? Risos.

Na ocasião, o noivo da cantora se derreteu pelo momento, e escreveu nos comentários:

Nosso ninho, amores e afetos, te amo minha paixão da vida.

Vale lembrar que Manu Gavassi anunciou a gestação em novembro de 2024, publicando uma foto da barriga de cinco meses. Juntos desde 2021, a cantora e Jullio noivaram em maio de 2024.