BCE/Schnabel: Liberation Day podemarcar o fim do livre comércio global

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Isabel Schnabel afirmou que o 'Liberation Day' do governo Trump, como foi batizado o anúncio do novo pacote de tarifas do presidente americano pode marcar o fim do livre comércio mundial. "Vivemos um Liberation Day, que não foi libertador, mas na verdade parece marcar o fim do livre comércio global", disse Schnabel durante o 36º Workshop sobre Economia e Finanças da European House Ambrosetti, na Itália. As declarações foram divulgadas pela conta oficial do evento no X.

Schnabel avaliou que o momento é "perfeito" para fortalecer o papel internacional do euro, lembrando que a moeda é a segunda maior divisa do mundo. "Precisamos criar e atrair os muitos investidores que agora estão procurando alternativas aos investimentos em dólares", observou.

Schnabel também disse que a Europa "não nasceu para roubar os Estados Unidos". "E hoje é imperativo garantir que a Europa seja capaz de resistir aos ventos contrários geopolíticos. É hora de tornar a Europa mais forte", defendeu.

O tarifaço de Trump entrou em vigor neste sábado com adoção das tarifas globais de 10% sobre produtos importados pelos Estados Unidos. A medida atinge mais de 180 países. A tarifa geral mínima de 10% passa a valer hoje, enquanto as tarifas individualizadas entrarão em vigor na próxima quarta-feira (9). Para a União Europeia, os Estados Unidos impuseram uma tarifa de 20%, que valerá a partir de quarta-feira. O bloco europeu promete reagir ao tarifaço de Trump.