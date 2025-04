Ataque a tiros em bar deixa 3 mortos e suboficial da Marinha ferido no Rio

Um ataque a tiros em um bar deixou três pessoas mortas e um suboficial da Marinha ferido, na noite desta quinta-feira, 3, no Jardim Sulacap, na zona oeste do Rio de Janeiro. O grupo assistia a um jogo do Flamengo pela Copa Libertadores da América, quando um carro preto parou em frente ao bar e os ocupantes fizeram os disparos. A Polícia Civil investiga a autoria e motivação do crime. A reportagem entrou em contato com a Marinha e aguarda retorno.

À Polícia Militar, testemunhas relataram terem ouvido um grande número de disparos. Os tiros teriam sido feitos pelos ocupantes de um automóvel Toyota Corolla preto. Os atiradores fugiram em seguida.

Policiais do 14° Batalhão da PM isolaram a área. O Corpo de Bombeiros chegou ao local e confirmou que quatro pessoas tinham sido atingidas pelos disparos, mas apenas uma sobreviveu. A vítima, identificada como um suboficial da Marinha, de 59 anos, foi levada para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, no Realengo. No início da tarde desta sexta-feira, 4, seu estado era considerado grave.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga as mortes de Luiz Cláudio Soares Serpa, de 61 anos, Luis Philippe Pires, de 25, e Jadir Barbosa Tavares Júnior, de 33.

"A perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime", diz a pasta.