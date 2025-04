Embraer assina memorando com empresa sul-africana para colaboração no KC-390 Millennium

A Embraer e a Denel, empresa sul-africana que atua no setor aeroespacial e de defesa, assinaram oficialmente um Memorando de Entendimento (MoU) para uma potencial colaboração no KC-390 Millennium, com foco na fabricação de aeroestruturas, manutenção, reparo e atividades de revisão. A assinatura ocorreu durante a LAAD Defence and Security no Brasil.

"Nosso intuito é fornecer à África do Sul a aeronave mais avançada em sua categoria, ao mesmo tempo em que cooperamos com a indústria sul-africana", afirma o vice-presidente de Contratos da Embraer Defesa & Segurança, Fabio Caparica.

Segundo a Embraer, o KC-390 Millennium é uma aeronave de transporte militar de última geração, adequada para operações na África do Sul.

A fabricante destaca a versatilidade, facilidade de reconfiguração e capacidade de operar a partir de pistas de pouso não pavimentadas o tornam uma aeronave ideal e eficiente para as forças armadas do continente africano.

"A Denel está bem equipada e é um parceiro industrial reconhecido para realizar as tarefas necessárias previstas nesta colaboração, melhorando significativamente as capacidades de transporte aéreo estratégico no continente africano", diz o CEO Aerospace da Denel, Chris Boshoff.

O KC-390 Millennium pode transportar mais carga útil (26 toneladas) em comparação com outras aeronaves de transporte militar de médio porte e voa mais rápido (470 nós) e mais longe.

A aeronave já foi adquirida por nove países: Brasil, Portugal, Hungria, Coreia do Sul, Holanda, Áustria, República Tcheca e um cliente não revelado. Também foi oficialmente selecionada pela Suécia e Eslováquia para modernizar suas forças aéreas.