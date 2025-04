Com tarifas, Boeing e Airbus devem perder status de isenção de impostos em vigor há 45 anos

As novas tarifas do governo de Donald Trump derrubam um acordo comercial que permitiu que a Boeing, a Airbus e outros fabricantes aeroespaciais construíssem aeronaves e motores a jato em grande parte sem tarifas desde a década de 1980, disse um grupo da indústria aeroespacial.

As novas medidas tarifárias devem pôr fim às isenções de que essas empresas e seus fornecedores têm desfrutado no âmbito de um acordo da Organização Mundial do Comércio que inclui os EUA, a China, o Canadá, a maioria das nações da União Europeia e uma série de outros países.

As ações da Boeing, que conta com fornecedores franceses e japoneses em sua presença global, caíram 8% nesta quinta-feira, liderando a liquidação do setor.

Já a Airbus, com uma fábrica no estado do Alabama, deverá enfrentar tarifas sobre os componentes necessários para a construção de jatos em sua unidade de produção nos EUA, bem como sobre as aeronaves construídas em suas instalações na França e na Alemanha.