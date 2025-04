Amcham: Tarifa de Trump ao Brasil pode ter impacto relevante no comércio e investimentos

A Amcham Brasil considera que a tarifa de 10% anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos brasileiros tem potencial de gerar "impactos relevantes" no comércio e nos investimentos bilaterais. Os efeitos, conforme a câmara americana de comércio, serão sentidos por empresas, trabalhadores e as economias dos dois países.

A Amcham observa que, nos últimos dez anos, os Estados Unidos tiveram um superávit acumulado de US$ 257 bilhões nas trocas de bens e serviços com o Brasil, de modo que essa relação contribuiu ao objetivo americano de reverter seu déficit na balança comercial. O posicionamento foi colocado em nota à imprensa assinada junto com a seção brasileira do Fórum de CEOs Brasil-Estados Unidos, onde 12 executivos brasileiros discutem recomendações conjuntas para ampliar a cooperação econômica entre os países. As entidades destacam no texto que Brasil e Estados Unidos têm uma relação econômica e comercial equilibrada, complementar e mutuamente benéfica.

Conforme as entidades, iniciativas para ampliar o acesso a mercados e aprofundar comércio e investimentos entre Brasil e Estados Unidos são "legítimas e bem-vindas". Nesse sentido, o pedido é que os governos mantenham o diálogo. "Para que gerem resultados duradouros e positivos, é fundamental intensificar o diálogo entre os dois governos, de forma construtiva e com a participação ativa do setor produtivo", defendem a Amcham e o fórum de CEOs.