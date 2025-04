Tom Cruise presta homenagem a Val Kilmer durante conferência de cinema em Las Vegas

Emocionante! Nesta quinta-feira, dia 3, Tom Cruise marcou presença no CinemaCon 2025, uma conferência de cinema, em Las Vegas, para apresentar novo material de Missão: Impossível ? O Julgamento Final.

De acordo com a People, antes de começar sua apresentação, Cruise prestou uma homenagem emocionante a Val Kilmer. O ator morreu aos 65 anos de idade, no dia 1º de abril, de pneumonia.

- Gostaria de reservar um momento antes de começarmos hoje para homenagear um querido amigo meu, Val Kilmer, começou ele. - Não consigo dizer o quanto admiro seu trabalho e ele como ser humano, o quão grato e honrado fiquei por ele ter se juntado ao Top Gun e voltado para Top Gun: Maverick.

E continuou:

- Acho que seria muito legal se pudéssemos ter um momento todos juntos e apenas reservar um momento porque ele amava filmes e ele deu muito a todos nós com suas performances com seus filmes. Se pudéssemos todos reservar um momento e apenas pensar em todos os momentos maravilhosos que tivemos com ele.

No final, Tom agradeceu:

- Obrigado, Val. Desejo-lhe boa sorte em sua próxima jornada. Obrigado a todos por fazerem isso. Sei que ele aprecia isso.