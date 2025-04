Deborah Secco visita o BBB25 e Renata rebate comentário da atriz: Mentira

Na tarde desta quinta-feira, dia 3, os participantes do BBB25 receberam uma ilustre visita: Deborah Secco! A atriz invadiu a casa mais vigiada do Brasil para comemorar com os brothers e sisters os 60 anos da TV Globo. Porém, o que chamou a atenção neste dia, foi o comentário que a artista revelou para os confinados.

Durante sua estadia no reality, a celebridade conduziu os participantes em algumas dinâmicas comemorativas, como um jogo da memória, quiz sobre as novelas e um vídeo emocionante sobre a história da emissora. Depois, Deborah contou para eles que acompanha o programa e revelou uma situação engraçada que ocorreu quando Renata estava na Vitrine do Seu Fifi:

- Posso contar uma coisa para vocês? Teve uma hora que a Renata ficou tão cansada, mas tão cansada [na Vitrine], que ela estava pedindo para o povo ir embora e deixar ela dormir.

A sister então rebateu e disse:

- Mentira.

Mas a atriz logo rebateu:

- Eu, se fosse você... Ela tava exausta! E eu pensava: Gente, coitada dessa menina.

Então a bailarina explicou para seus colegas confinados que ela sentava para comer e se sentia vigiada o tempo inteiro, mas que não queria parar de dar atenção para às pessoas:

- Eu tive a sensação das pessoas me vigiando. Aqui, as pessoas estão nos vigiando, só que a gente não vê. E lá, eu estava vendo. Então, eu estava comendo, e as pessoas: Nossa, ela está almoçando!, O que será que ela tá comendo? O que é isso?. E eu: Estrogonofe. Gente, é estrogonofe! Mostra para a gente! E eu comendo, eu não conseguia comer, porque eu ficava ali querendo dar atenção. A gente é vigiado o tempo inteiro, só que a gente esquece dessa perspectiva porque a gente não está vendo.