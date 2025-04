Fabiana Justus explica cancelamento de viagem e nega nova etapa do tratamento contra o câncer: Continuo na minha fase de manutenção

Fabiana Justus usou as redes sociais nesta quinta-feira, dia 3, para dar mais contexto sobre o cancelamento de uma viagem. Segundo a influenciadora, que está no meio de um tratamento contra o câncer, sua fala foi mal interpretada por alguns veículos de notícia.

No começo de seu relato, ela diz:

- E eu nem sei se eu tinha comentado dessa viagem com vocês, eu acho que eu comentei no Pod Delas com a Tata [Estaniecki], que eu tava super animada para essa viagem, mas eu não tinha falado para vocês ainda. E assim, meus médicos, eles não proibiram, não me proibiram de viajar, porque eu não tô impossibilitada de fazer nada, graças a Deus. Tenho minhas restrições, tenho que me cuidar e tudo, mas como eu falei para vocês que eu tô fazendo esse tratamento com corticoides em dose alta, para o GVHD leve, graças a Deus que eu tô, mas que eles preferiram controlar dessa forma, eu ia começar esse tratamento agora, eu achei muito cedo para sair, sabe? Mas é algo muito tranquilo, não é que eu tô fazendo um tratamento, que eu preciso de um mega acompanhamento dessas coisas, entendeu?

Logo em seguida, ela continuou dizendo que algumas notícias sobre ela acabam preocupando até mesmo seus amigos:

- Eu tô falando isso porque eu vi uma matéria que me mandaram, inclusive uma amiga minha me mandou, que não tem jeito, né? As pessoas quando põem nas matérias e instas de notícias, etc., acaba soando de uma forma mais sensacionalista. E aí eu achei melhor vir aqui falar para tranquilizar quem, sei lá, der de cara com uma matéria dessas, não ficar pensando que mudou alguma coisa e não mudou nada. A questão de eu me cuidar bastante enquanto eu tô tomando as doses de corticoide altas é justamente porque eu quero minimizar os efeitos do corticoide. E aí eu me senti mais segura de fazer isso na minha rotina aqui em casa, com a minha alimentação de casa, fazendo meus esportes, que tão me fazendo muito bem. Achei mais prudente estar perto dos meus médicos, então foi uma questão de feeling meu mesmo e eu respeito muito isso, sabe? E aí, às vezes, até amigos meus mandam do tipo, o que tá acontecendo e tal, e gente, não, não é uma nova fase do tratamento, não tem nada a ver, eu estou, continuo na minha fase de manutenção, né?

Para finalizar, ela ainda afirmou que o tratamento continua seguindo o rumo previsto pelos médicos:

- Cada dia melhor, graças a Deus, e esse GVHD é algo que é esperado pós-transplante, então isso é super importante de dizer, e é só um tratamento para controlar o GVHD, que é algo esperado pós-transplante. Então, não tem nova fase de tratamento, não tem nada que mudou, graças a Deus, tá tudo ótimo. Então, eu achei melhor vir aqui falar isso, e o negócio da viagem, eu achei legal compartilhar, porque eu acho que a gente acaba se frustrando quando a gente faz planos de coisas e a gente tem que cancelar ou a gente decide cancelar, mas a vida é assim, então eu tô aqui para dividir as coisas boas, as coisas não tão boas, e é assim que funciona.

A empresária contou que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda no dia 25 de janeiro de 2024, desde então, passou por um transplante de medula e segue fazendo o tratamento.