Duda Reis celebra três meses de vida de Aurora: Te amamos tanto

Duda Reis usou as redes sociais nesta quinta-feira, dia 3, para celebrar os três meses de vida de sua primogênita, a pequena Aurora. A bebê é fruto do casamento da influenciadora com o cabeleireiro Du Nunes.

Em seu perfil no Instagram, Duda compartilhou um vídeo de sua casa toda enfeitada para a ocasião. O tema foi o mundo encantado da Bela e a Fera.

Já na legenda de outra publicação, ela se declarou para a filha:

Três meses da nossa princesa! Filha, te amamos TANTO. Quem aguenta essa fofura?

Parabéns, Aurora!