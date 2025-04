Ex-Power Couple, Daniel Saullo surpreende ao mostrar mansão da família, que está em obra há cinco anos

Daniel Saullo, ex-participante do Power Couple, usou suas redes sociais para mostrar o andamento das obras da mansão de sua família, localizada em Passa Quatro, em Minas Gerais. O influenciador, vale lembrar, é casado com Mariana Felício, com quem tem quatro filhos.

Em seu Instagram, Saullo mostrou alguns cômodos da casa e adiantou que após cinco anos de construção a mudança está próxima:

Faz tempo que não apareço por aqui com um videozinho da obra. Pra quem acompanha desde o início, em breve vou mostrar mais dos acabamentos, contar o que valeu a pena, o que eu faria diferente? e dividir também alguns perrengues, porque obra sem perrengue, não existe. Mas deu certo. A mudança tá chegando? em um ou 2 meses talvez, mesmo com muita coisa ainda pela frente.

Para encerrar ele afirmou que não foi fácil, mas está valendo a pena:

Essa casa não é só um sonho realizado. É um projeto de vida. Estamos fazendo com tudo que há de melhor, dentro do que está a nosso alcance. Não foi fácil, não está sendo, mas daqui a pouco vamos olhar pra traz e ver que tudo valeu a pena.

A residência de luxo terá mais de 1000 m². Um verdadeiro sonho, não é mesmo?!