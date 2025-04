Kanye West confirma término do relacionamento com Bianca Censori ao lançar música: Volte para mim

Eita! Kanye West lançou uma nova música intitulada Bianca, expondo mais detalhes sobre o término do seu relacionamento com Bianca Censori. Segundo o The New York Post, o rapper lançou um novo álbum, chamado WW3, nesta quinta-feira, dia 3, que contém a canção confirmando o fim do casamento entre ele e a modelo, na qual ele revelou que ela o deixou após falas problemáticas:

Meu amor, ela fugiu / Mas primeiro ela tentou me internar / Não vou ao hospital porque não estou doente, eu simplesmente não entendo.

Ye, como também é conhecido, ainda contou que Bianca não gostou de alguns dos seus tweets no X, antigo Twitter, e expôs que ela teve ataques de pânicos:

Ela está tendo um ataque de pânico e não está gostando do jeito que eu tuitei / Até Bianca voltar, fico acordado a noite toda, não vou dormir / Eu realmente não sei onde ela está.

E não parou por aí! O cantor revelou que descobriu que ela havia ido embora após rastreá-la por um aplicativo:

Estou rastreando minha p**a por um aplicativo/ Estou rastreando minha p**a pela cidade/ Ela pulou no carro e correu / Minha p**a simplesmente não entende / Às vezes parece que foi planejado.

Kanye continuou a expor todos os acontecimentos e alegou que a família da modelo, com quem está casado desde 2022, o quer ver preso:

Eles querem que eu faça um retiro / Eles querem que eu corra e me encontre.

Além disso, West compara seu relacionamento com Bianca com o antigo namoro entre Cassie e P. Diddy, cantor que foi acusado de tráfico e assédio sexual, o qual Kanye já demostrou apoio diversas vezes nas redes sociais:

Acho que somos a nova Cassie e o novo Diddy / Estou fazendo essa música para Bianca / Estou sentindo o espírito de Donda, disse ele, fazendo referência à sua mãe, Donda, que morreu em 2007.

Por fim, ele apelou e pediu para que a esposa voltasse para ele:

Bianca, eu só quero que você volte / Volte para mim / Eu sei não o que fiz para te deixar brava.

Vale lembrar que o rapper já foi casado com Kim Kardashian, com quem possui quatro filhos: North, Saint, Chicago e Psalm.