País já teve presidentes com ampla maioria no Congresso sem aprovar o que conseguimos, diz Lula

Em cerimônia sobre as entregas dos últimos dois anos de gestão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, 3, que o Brasil teve governos com "ampla maioria" no Congresso Nacional que, segundo ele, não conseguiram aprovar a quantidade de projetos que sua gestão obteve aval no Parlamento.

"Quero agradecer os deputados e senadores que tanto no Senado quanto na Câmara são responsáveis por apoiar possivelmente a maior quantidade de projetos aprovados por um governo em apenas dois anos. Brasil já teve presidentes com ampla maioria no Congresso que não conseguiram aprovar a quantidade de coisas que conseguimos aprovar", disse Lula, que agradeceu também ao seu time de ministros pelas entregas.

"Muito obrigado à sociedade brasileira por acreditar que esse país será definitivamente uma nação rica, próspera e uma nação em que homens e mulheres e crianças conquistarão definitivamente o direito de andar de cabeça erguida para que a gente possa voltar a sorrir nesse país", concluiu o presidente.