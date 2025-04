Helen Mirren diz que franquia '007' é 'sexista' e recebe apoio de Pierce Brosnan

Helen Mirren e Pierce Brosnan reacenderam o debate sobre a forma como a franquia 007 retrata as mulheres. Em entrevista ao jornal The London Standard, Mirren criticou a saga de espionagem britânica, afirmando que a história de James Bond é "encharcada de sexismo" e que nunca foi fã do personagem. Apesar de admirar atores que já viveram o espião, como Brosnan e Daniel Craig, a atriz reforçou que preferiria ver novas histórias de espiãs no cinema, em vez de uma reformulação feminina do agente secreto.

"As mulheres sempre foram uma parte importante e incrivelmente importante do Serviço Secreto, elas sempre foram. E muito corajosas. Se você ouvir sobre o que as mulheres fizeram na resistência francesa, elas são incrivelmente, inacreditavelmente corajosas. Então eu contaria histórias reais sobre mulheres extraordinárias que trabalharam naquele mundo", argumentou Mirren.

Pierce Brosnan, que interpretou James Bond entre 1995 e 2002, surpreendeu ao concordar, ainda que parcialmente, com a crítica da colega. Em entrevista à revista People, o ator admitiu que há espaço para discutir o sexismo na franquia, mas destacou que a narrativa segue os moldes estabelecidos pelo criador da saga, Ian Fleming.

"Sim, há um certo acordo aí, mas também há um mundo e um espaço definidos dentro do arco que Ian Fleming construiu. Então, sempre haverá conflito", afirmou Brosnan, sugerindo que, apesar das críticas, a franquia mantém sua identidade original.