Tarcísio anuncia R$ 30 bilhões de investimento em rodovias públicas e privadas de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou nesta quinta-feira, 3 de abril, R$ 30 bilhões em investimentos nas estradas do Estado. Segundo o governador, o investimento será empregado em melhorias tanto no sistema rodoviário público, quanto nas rodovias concedidas para a iniciativa privada. Trata-se de um projeto de modernização.

O chefe do Executivo estadual também defendeu o fortalecimento com potenciais investidores privados para que o Estado se desenvolva.

Tarcísio ressaltou algumas das marcas de sua gestão que são as privatizações e o corte de gastos da máquina pública. "Fizemos reforma administrativa, cortamos cargos, tarifas e fechamos empresas que não davam resultado. Tem gente que critica isso (corte de gastos), mas quem não faz, precisa explicar", declarou, em evento no Palácio dos Bandeirantes.

"Não é possível fazer transformação só com recursos próprios, porque eles oscilam. Mas o Estado se preparou. Em cerca de 34 dias, conseguimos que 50% dos contratos fossem assinados. (...) 150 empresas estavam com atraso em projetos, que agora estamos retomando com parceria privada", continuou Tarcísio. "Capital privado é fundamental."

Além do governador, estavam presentes no evento o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), e os secretários de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab (PSD), de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, e de Ciência e Tecnologia, Vahan Agopyan. 29 deputados estaduais da base governista também participaram da cerimônia.