Frente fria: SP tem alerta para chuvas intensas e ventos de até 100 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para chuvas intensas em cidades do Estado de São Paulo. O aviso é válido até sexta-feira, 4, podendo ser prorrogado. A expectativa é de chuva de até 100 mm/dia e ventos intensos de até 100 km/h. No Alerta laranja, há risco para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Entre as cidades do Estado de São Paulo afetadas estão:

- Aparecida

- Atibaia

- Arujá

- Barueri

- Bertioga

- Caieiras

- Caraguatatuba

- Carapicuíba

- Diadema

- Franco da Rocha

- Guarujá

- Guarulhos

- Ilha Bela

- Itanhaém

- Itaquaquecetuba

- Jundiaí

- Mairiporã

- Mauá

- Mogi das Cruzes

- Osasco

- Santo André

- São Caetano do Sul

- São Paulo

- São Roque

- São Vicente

- Suzano

- Ubatuba

Ainda conforme o Inmet há alerta laranja para um trecho do Amazonas e o Estado do Acre, assim como alerta amarelo para a incidência de chuva nesta quinta-feira (3) em áreas do Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul e parte do Nordeste do País. Os avisos também podem ser atualizados.

Defesa Civil do SP irá montar um gabinete de crise

Nessa quarta-feira, 2, a Defesa Civil do Estado de São Paulo já havia emitido alerta para a incidência de fortes chuvas entre esta quinta-feira e sábado, 5, devendo a população ficar atenta aos riscos e recomendações de segurança.

Conforme o órgão estadual, a formação e atuação de uma frente fria favorecerá a ocorrência de temporais na faixa leste do Estado paulista, atingindo principalmente as regiões do litoral norte, Baixada Santista, Vale do Paraíba, região metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira e para as regiões de Sorocaba, Campinas e Itapeva.

"Os modelos meteorológicos apontam para chuva de forte intensidade com volume muito alto nesses dias, que pode gerar alagamentos, deslizamentos de terra e outros transtornos, especialmente em áreas de risco", alerta.

A Defesa Civil do Estado de SP irá montar o gabinete de crise a partir das 14h desta quinta-feira. O gabinete deve ficar mobilizado no CGE da Defesa Civil do Estado, até domingo, dia 6, para garantir pronta resposta a possíveis estragos causados pelos temporais.

Veja algumas recomendações:

- Evite transitar por áreas alagadas ou próximas a córregos e rios durante a chuva intensa;

- Não se abrigue sob árvores ou estruturas metálicas durante temporais com raios;

- Em caso de ventos fortes, mantenha distância de janelas e objetos que possam se desprender.

- Moradores de áreas de risco devem ficar atentos a sinais como rachaduras no solo, inclinação de árvores e postes, e procurar abrigo seguro caso percebam indícios de deslizamento;

- Acompanhe os alertas e recomendações da Defesa Civil por meio dos canais oficiais para minimizar impactos e garantir a segurança de todos.