Aposta de corte de 1 pp nos juros pelo Fed em 2025 sobe e se torna a principal, aponta CME

O mercado financeiro subiu a aposta de uma maior flexibilização monetária pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) neste ano e o corte acumulado de 1 ponto porcentual em 2025 passou a ser a maior probabilidade estimada (31,7%) pela ferramenta de monitoramento do CME Group, seguida de perto de redução de 0,75 ponto porcentual (30,5%), sinalizando um mercado divido em suas projeções.

A chance de uma maior redução dos juros ao longo do ano já vinha crescendo nos últimos dias, acompanhando os avanços nas expectativas de inflação nos EUA, alimentadas pelos anúncios tarifários do presidente americano, Donald Trump.

Comentários recentes de dirigentes do Federal Reserve sobre o aumento nas expectativas de inflação reforçam as atenções do mercado sobre o tema.

O mercado ainda posiciona junho como o mês mais provável para retomada dos cortes de juros pelo Fed, com a principal aposta em redução de 0,25 ponto porcentual (57,9% de probabilidade). A chance de manutenção da taxa é estimada em 24,9%.