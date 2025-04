Taiwan chama tarifas de Trump de 'irracionais' e diz que iniciará 'negociações sérias' com EUA

Taiwan refutou os planos tarifários do "Dia da Libertação" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e anunciou planos para iniciar "negociações sérias" com Washington. As tarifas são "altamente irracionais" e não refletem a relação econômica e comercial real entre as duas economias, disse a porta-voz do gabinete de Taiwan, Lee Hui-chih, em comunicado nesta quinta-feira. Taiwan iniciará negociações formais com Washington sobre a questão, acrescentou ela.

Na quarta-feira, Trump impôs tarifas recíprocas abrangentes aos parceiros comerciais dos EUA, incluindo uma pesada tarifa de 32% sobre as importações de Taiwan.

As tarifas, no entanto não se aplicam a semicondutores, que constituem uma parcela significativa das exportações de Taiwan.

Taiwan atribuiu seu crescente superávit comercial com os EUA ao aumento da demanda por semicondutores e produtos relacionados de clientes americanos em meio ao entusiasmo em torno da inteligência artificial, bem como às tarifas anteriores de Trump e restrições tecnológicas à China durante seu primeiro mandato.

A ilha é sede do maior fabricante de chips por contrato do mundo, a TSMC, que tem as gigantes tecnológicas americanas Nvidia e Apple como seus principais clientes.

A TSMC responde pela maior parte da capacidade global de fabricação de semicondutores avançados. Fonte: Dow Jones Newswires.