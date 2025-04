Bortoleto vê troca na Red Bull com surpresa e exalta disputa na F-1: 'É um esporte duro'

Já no clima de preparação dos carros para a disputa do GP do Japão, que acontece neste fim de semana em Suzuka, o brasileiro Gabriel Bortoleto foi questionado sobre a mudança que movimentou os bastidores da Fórmula 1 com a troca de Liam Lawson, que foi "rebaixado" para a Racing Bulls, e cedeu seu lugar para Yuki Tsunoda, na Red Bull.

O piloto da Sauber, que cumpre o seu primeiro ano na F-1, disse ter ficado surpreso, mas classificou o episódio como "coisas relacionadas ao mundo do esporte" ao lembrar que outras mudanças já aconteceram.

"Não é a primeira vez que pilotos são trocados em uma equipe. Isso já aconteceu no passado. É um esporte duro, mas todos que estão aqui sabem disso. É preciso performar e entregar resultados", afirmou Bortoleto.

Sem conseguir pontuar no Mundial deste ano após duas provas disputadas, ele reconheceu que a decisão de mudar o piloto foi surpreendente pelo pouco tempo de trabalho nas pistas.

"Ainda é cedo na temporada né. Foi uma surpresa, mas eles têm suas razões. Não sei quais são, não faço parte daquele time e não estou curioso. Para ser sincero, não é problema meu", afirmou o novato.

Disposto a cumprir um enredo diferente e apresentar um melhor rendimento no GP do Japão, Bortoleto disse estar satisfeito com o seu início na Sauber. "Estou muito feliz com o que tenho e o apoio que a equipe tem me dado até agora. Estou ansioso por mim mesmo para continuar melhorando e crescendo nesse esporte", concluiu.

Os treinos livres para o GP do Japão têm início nesta quinta-feira, em Suzuka e a primeira atividade está marcada para começar a partir das 23h30. No Mundial de pilotos, Lando Norris, da McLaren, lidera a classificação com 44 pontos, seguido de Max Verstappen, em segundo, com 36.