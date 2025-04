Renata reavalia alianças, Diego desabafa e madrugada no 'BBB 25' vira acerto de contas

A eliminação de Vilma ficou no passado, mas as consequências ainda reverberam dentro do BBB 25. Dois dias após a saída da nutricionista, os ânimos continuam instáveis na casa. Entre desabafos sobre lealdade, mágoas acumuladas e flertes que seguem em tom de brincadeira, a madrugada desta quinta-feira, 3, foi marcada por conversas tensas, reflexões sobre o jogo e desconfiança entre aliados.

Diego Hypolito voltou a criticar Maike, Renata disse ter se sentido usada, e os brothers se reuniram para discutir insônia, rankings de voto e a sensação de que o fim do programa está próximo. Em clima de acerto de contas, o que começou como mais uma madrugada comum se transformou em uma sessão coletiva de emoções mal resolvidas.

Diego expõe ressentimento com Maike

Na noite dessa quarta-feira, 2, Diego Hypolito desabafou com Guilherme sobre sua percepção do jogo. Durante uma conversa na academia, o ginasta revelou quem pretende indicar nas próximas votações e comentou que deve estar na mira dos adversários.

"Minha primeira opção é o Maike, segunda é João Gabriel, terceira é João Pedro, quarta é a Renata", declarou. Guilherme respondeu que inverteria apenas a ordem entre Maike e João Gabriel.

Em seguida, Diego relembrou um diálogo que teve com Maike mais cedo e disse não conseguir esquecer algumas atitudes do brother: "Hoje foi uma boa conversa com ele, mas, ao mesmo tempo, não dá para apagar tudo." Guilherme tentou aliviar: "A gente apaga lá fora, quando isso aqui terminar." O ginasta rebateu: "Não tem como apagar as coisas que acontecem aqui dentro."

Renata desabafa com Maike

Horas depois, Renata teve uma longa conversa com Maike. Ela expressou frustração com os colegas e disse estar decepcionada com a falta de união em seu grupo.

"Não éramos um time, eu era aliada, não ia ser paia. Tipo assim, de ah, então f***-se, tchau. Não, eu falei, confrontei, falei o que eu achei, falei o que eu penso sobre, resolvi deixar pra lá e perguntei, somos um time ou não somos?", relatou a bailarina.

Ela afirmou ter sido acusada de usar aliados para chegar à final. "Aí ele pegou e olhou na minha cara e disse que eu tava usando eles pra chegar na final... Como se dependesse de mim, entendeu?" Maike respondeu: "Como se não fosse o público que escolhesse."

Em tom de mágoa, Renata questionou suas decisões: "Será que eu fiz a coisa certa? Eu escolho deixar pra lá, para que a gente possa unir forças e jogar junto. Porque sozinhos aqui não temos força. Aí eu faço isso. E a pessoa faz isso comigo."

Brothers falam em insônia e calculam fim do programa

Já de madrugada, Renata se juntou a Maike, João Pedro e João Gabriel para uma conversa leve, mas com tom de despedida. Eles refletiram sobre o tempo de confinamento e tentaram prever quando será a grande final.

"Vai fazer três meses que a gente tá fechado aqui", disse João. Maike respondeu: "Vai tá acabando já, mano". O grupo estimou o "dia 100? e se mostrou animado com a proximidade do encerramento. João Gabriel resumiu: "Tá perto de acabar."

Renata, por outro lado, admitiu não conseguir dormir. "Entrei pro time da insônia, não pode", comentou, rindo. João Gabriel brincou: "Tempo de 23 é mudo." Maike completou: "Acabou até os assuntos."

Música, flerte e risos quebram o clima tenso

Mesmo com o clima pesado no início da noite, o grupo se distraiu relembrando shows das festas anteriores e cantando músicas. Maike sugeriu artistas como Chris Brown, Naldo, Gloria Groove e Thiaguinho para animar as próximas festas. Renata entrou na brincadeira e mencionou Natanzinho e Gustavo Mioto, caso algum "cearense" estivesse na final.

Mais tarde, em meio a risos e provocações leves, Maike voltou a comentar sobre sua relação com Renata. "Ela acha que eu tô zoando, velho... há 80 dias, é uma brincadeira sem fim", disse, reforçando o flerte que já foi notado por outros participantes.

A declaração surgiu quando o grupo refletia se "passou vergonha" no programa. Maike respondeu, rindo: "O quê? Só das botas que eu levei da Renata..."