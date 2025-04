Linn da Quebrada fala pela primeira vez após internação: - Muito emocionada com todo o carinho

Na noite da última quarta-feira, dia 2, Linn da Quebrada retornou às redes sociais e falou pela primeira vez desde a internação, agradecendo as mensagens de carinho recebidas. A atriz e cantora realizou uma pausa na carreira e se afastou para tratar a saúde mental após agravamento da depressão e abuso de substâncias.

Nos Stories do Instagram, a artista não mostrou seu rosto e começou dizendo:

- Primeiramente, eu quero agradecer e dizer que eu tô extremamente feliz e muito emocionada com todo o carinho e com a enxurrada de amor que vocês têm deixado para mim pelas mensagens e nos comentários.

Ela mostrou no vídeo o livro Dona Vitória Joana da Paz, escrito pelo jornalista Fábio Gusmão. A obra inspirou o filme Vitória, que é protagonizado por Fernanda Montenegro e também conta com Linn no elenco. Diante disso, a famosa indicou a leitura aos seguidores:

- Vim aqui também aproveitar para deixar essa dica, que é o livro Dona Vitória Joana da Paz, livro de Fábio Gusmão. Para quem assistiu ao filme e para quem ainda não assistiu, fica essa dica aqui também.

E finalizou pedindo que contem a ela como foi a sua performance no longa-metragem, pois ainda não conseguiu assisti-lo.

- Eu ainda não vi o filme, estou extremamente curiosa, quero saber da minha atuação, então me contem, contem o que estão achando e eu estou louca para ver, então me deem esse spoiler. Um beijo!