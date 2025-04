Tarcísio e Michelle são os preferidos para substituir inelegível Bolsonaro na direita em 2026

Os nomes de Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, e de Michelle Bolsonaro (PL), ex-primeira-dama, são os preferidos para substituir o inelegível Jair Bolsonaro (PL) como candidato ao Palácio do Planalto em 2026. Principalmente entre os eleitores do ex-presidente.

De acordo com a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 3, quando considerado o eleitorado geral, são 15% os que citam Tarcísio como quem deveria ser o candidato da direita. Enquanto isso, 14% apontam o nome de Michelle. Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados, junto também com Pablo Marçal (PRTB), citado por 11% dos brasileiros.

Cotado como uma das opções pelo núcleo mais próximo do ex-presidente, o filho Eduardo Bolsonaro é citado por 4% do eleitorado geral, atrás, por exemplo, de Ratinho Júnior, escolhido por 9% e empatado com os governadores de Minas, Romeu Zema (Novo), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União).

Quando há um recorte apenas entre os eleitores que em 2022 votaram em Jair Bolsonaro, e que teriam portanto mais propensão a escolher um nome deste campo, Michelle é citada por 26% dos eleitores, enquanto Tarcísio é apontado por 24% como melhor opção. Neste caso, Pablo Marçal fica bem para trás, citado por 12% dos eleitores do ex-presidente. Neste caso, Eduardo Bolsonaro fica em quarto, escolhido por 8% dos que votaram no pai em 2022.

Entre os que votaram em Lula, Tarcísio é citado como melhor nome da direita por 10%, mesmo índice do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), e um ponto a mais do que o de Pablo Marçal, apontado por 9%.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 eleitores dos dias 27 a 31 de março. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.