FGV: Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) sobe 0,4 ponto em março ante fevereiro, a 76,3

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) subiu 0,4 ponto na passagem de fevereiro para março, após quatro meses consecutivos de quedas, para 76,3 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira, 3. Em médias móveis trimestrais, o IAEmp recuou 0,7 ponto, quinta queda consecutiva.

"O IAEmp volta a subir em março, dando primeiros sinais de acomodação depois de uma sequência de quedas. O resultado atual, apesar de positivo, ainda não nos permite pensar em uma reversão de tendência, dado que compensou muito pouco dos últimos resultados negativos", avaliou Rodolpho Tobler, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

O IAEmp sugere expectativa de geração de vagas adiante, quanto maior o patamar, mais satisfatório o resultado. O indicador é formado por uma combinação de séries extraídas das Sondagens da Indústria, de Serviços e do Consumidor, todas apuradas pela FGV. O objetivo é antecipar os rumos do mercado de trabalho no País.

"O mercado de trabalho vem dando sinais de resiliência, especialmente nas vagas formais que continuam avançando em 2025, mas as expectativas dos empresários ainda são de desaceleração nos próximos meses. O cenário macroeconômico mais restritivo, com juros em alta, inflação pressionando e confiança dos consumidores em nível baixo, sugere que o ano de 2025 tende a ser mais desafiador", completou Tobler.

Em março, três dos sete componentes do IAEmp contribuíram positivamente para o resultado. Os melhores desempenhos foram dos itens Tendências dos Negócios dos Serviços, que contribuiu com 0,8 ponto, e Emprego Local Futuro da Sondagem do Consumidor, com 0,4 ponto.

Na direção oposta, o componente Tendência dos Negócios da Indústria contribuiu negativamente com 0,8 ponto.