Chefe do Comércio da UE defende resposta calibrada e promete falar com EUA na sexta

O chefe do Comércio da União Europeia (UE), Maros Sefcovic, defendeu nesta quinta-feira, 3, que o bloco tome ações de forma "calma, cuidadosa e unificada", conforme calibra sua resposta às tarifas anunciadas na quarta (2) pelos Estados Unidos, em publicação no X. Sefcovic anunciou ainda que falará com autoridades americanas na sexta-feira (4).

"Não ficaremos de braços cruzados, caso não consigamos chegar a um acordo justo", escreveu o chefe do comércio europeu, acrescentando que permitirá "tempo adequado para negociações". "Tarifas injustificadas inevitavelmente saem pela culatra", afirmou.