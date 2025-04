Golpe das tarifas recíprocas de Trump foi maior do que se esperava, aponta Capital Economics

As tarifas recíprocas específicas por país anunciadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, acabaram sendo maiores do que o esperado, com os cálculos apontando para uma tarifa média ponderada por importação de 19,1%, diz a Capital Economics em relatório publicado nesta quarta-feira, 2.

A consultoria britânica crê que as tarifas recíprocas se acumularão aos aumentos tarifários anteriores sobre a China e às tarifas específicas de produtos sobre aço, alumínio e automóveis.

"Isso significa que a taxa tarifária efetiva sobre todas as importações aumentará de 2,3% no ano passado para cerca de 26%, deixando-a em um recorde de 131 anos", acrescenta.